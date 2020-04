AMLO peleó como león ante la OPEP

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

.- En medio de una petroguerra entre Rusia y Arabia Saudita que había desplomado el crudo, AMLO ha sido reconocido a nivel mundial por su convicción de poner por delante la soberanía nacional sobre las superpotencias y su destreza y creatividad para buscar soluciones. Ante la imposición de la OPEP de que todos los productores de petróleo recortaran en 23% su producción, México desde el inicio fue muy claro que no iba a aceptarlo. Esta negativa, que vino seguida de amenazas de superpotencias como EU para ceder, incluso llamadas directas de Trump a Obrador. Los árabes nomás no creían que México estaba dispuesto a tumbar este gigantesco acuerdo. Solo que AMLO tenía un as: las coberturas petroleras, que le daban una enorme ventaja en la mesa.

Así, teniendo claro AMLO que los más desesperados por el acuerdo eran los EU ante las inminentes quiebras de petroleras texanas, donde hay una gran base republicana, le propuso a Trump que ellos absorbieran la mayoría del recorte de México. De inmediato el presidente de EU aceptó así como Rusia, pero Arabia no lo quería hacer, porque no creía que un país que ni siquiera es parte de la OPEP original, estuviera doblegándolos. Así, vinieron nuevas amenazas de Arabia, Irán, Emiratos, etc., que insistían en doblegar a México para recortar su producción o se caería el acuerdo y todos le echarían la culpa a México, pero AMLO se mantuvo firme. ya que podía resistir más que todas estas economías, que basan casi al 100 por ciento su riqueza en el petróleo. EU acabó doblegando a Arabia. La apuesta de AMLO dio frutos, y México se comprometió a recortar únicamente 100 mil barriles cuando le habían pedido 400 mil. Peleó el presidente como león.