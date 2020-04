(FOTOS) Nunca antes se había visto vacías tantas calles del Centro Histórico de la CDMX

Héctor García

Ni siquiera el 25 de diciembre o el primero de enero en la mañana se comparan con este domingo, pues en algunas calles del centro histórico de la capital de la república, lucen vacías como si se tratara de una ciudad fantasma.

A punto de que se decrete la fase III por la emergencia sanitaria por el Covid-19 que vive la Ciudad de México, capitalinos toman conciencia de la importancia de quedarse en casa y mantener la sana distancia para detener la curva de contagios.

Hoy como nunca varias calles del centro histórico lucen vacías y los establecimientos de productos no esenciales mantienen sus puertas cerradas temporalmente para dar cumplimiento al acuerdo de no contagiar y no contagiarse.

La Zona Metropolitana del Valle de México, es la que más contagios por Covid-19 registra, así como defunciones, por lo que las autoridades continúan con el exhorto a la ciudadanía de mantenerse en casa.