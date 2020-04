Selena Gomez lanza nueva edición de ‘Rare’; fondos apoyarán a crisis por Covid-19

Ciudad de México.- la cantante Selena Gomez lanzó la edición deluxe de su más reciente álbum ‘Rare’ con tres canciones inéditas y está enloqueciendo a sus fans.

En días recientes, la también productora informó los fondos recaudados con el lanzamiento de esta nueva edición serían destinados a combatir la contingencia sanitaria ante la crisis mundial por el Covid-19.

The deluxe version of Rare, featuring ‘Boyfriend,’ ‘She’ and ‘Souvenir,’ is out April 9th. You can presave it now and learn more about how to donate to the PLUS1 COVID-19 Fund in at the link in my bio. 🌹https://t.co/kefmbbVE00 pic.twitter.com/3geAFJ1x9E

— Selena Gomez (@selenagomez) April 6, 2020