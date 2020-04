Karla Panini cierra instagram por polémica con fan

Like

Ciudad de México.- Karla Panini, la ex Lavandera, se vió envuelta en la polémica tras una pelea con una seguidora a través de redes sociales, donde se le criticó nuevamente por su relación actual con el ex de Karla Luna, su ex compañera en el programa Las Lavanderas.

La situación llegó a un extremo en el que Karla Panini decidió cerrar sus redes sociales por los ataques a su vida personal.

La situación comenzó cuando una usuaria le pidió a Panini que se quedará en casa, así como “se quedó con el esposo de su amiga”, a lo que la actriz no dudó en responder.

“Que bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en tu casa mi reina… ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos”, respondió la conductora de acuerdo con una fotografía que circula en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la conductora recibe ataques de este tipo, todo inició cuando Karla Panini se relaciono con el marido de su compañera y mejor amiga, Karla Luna, mientras esta peleaba contra el cáncer cérvicouterino que padeció y que la llevó a su muerte en 2017.