Pagan o van a juzgados

Atacan a la 4T y apuestan a endeudar al país, creen que soy tonto, afirma AMLO

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con ventilar a las “grandes empresas” que no han ayudado en la pandemia de coronavirus y demás, le deben al Sistema de Administración Tributario (SAT), con todo y multas una cantidad de 50 mil millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseguró que hay quince grandes empresas que deben impuestos al Gobierno, por lo que ya giró instrucciones al SAT para que convoque a los empresarios deudores con la finalidad de que abonen o paguen sus deudas “de manera voluntaria” o de lo contrario se va a proceder judicialmente.

Durante el Diálogo Circular con los medios de comunicación, AMLO volvió a reiterar que no habrá condonación de impuestos a grandes empresas. Adelantó que a través de una misiva pedirá este día al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hablar con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda pública.

“Si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las PyMes. En el momento en el que se solicita una tregua para el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las PyMes, se corre el riesgo y así lo dice la historia, de que se vayan a ir todos. Imagínense si se nos cae la recaudación”, agregó.

AMLO reiteró que aunque los integrantes de la iniciativa privada sostienen que se debe de pedir deuda y se incremente, considera que eso no es conveniente para la nación.

Obrador insistió en que no hay ruptura, ” sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen porque consideramos que debemos atender primero a los más necesitados, a los de abajo, y que no debemos endeudar al país. Ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda, yo no considero que eso sea conveniente”, respondió.