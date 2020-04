Javier Aguirre: “Estoy muy orgulloso de la Liga Mexicana”

El técnico del CD Leganés ha marcado cada entidad en la que ha prestado sus servicios a nivel internacional. Ahora se encuentra con el difícil objetivo de conseguir la permanencia con el cuadro madrileño, pero cuando se habla de Javier Aguirre los objetivos suelen cumplirse.

La carrera del natural de Ciudad de México comenzó en su tierra natal, siguiendo los pasos que empezó cuando desempeñó como jugador varios años. Estuvo “Seis en América y seis en Guadalajara. Y dirigí por poquito tiempo solamente al Atlanta y el Pachuca, en Atlanta jugué. Bueno creo que con el paso por el Atlanta y el Pachuca y la selección al final, creo que cerré mi etapa como entrenador y me quedé a gusto”, afirma el mexicano acerca de un posible deseo de entregar a otro gran club del país azteca.

En cuanto a los resultados obtenidos en este periplo, afirma sentirse “orgulloso”, puesto que “dirigí cinco torneos cortos, completos, califiqué al play-off final en tres de ellos, llegué a dos finales y gané una. Así que tuve tiempo para hacer un poco de todo, así que me quedé satisfecho, me fui contento. Fue breve, pero me fui contento”, apostilla ‘El Vasco’ en una reciente entrevista con la casa de apuestas Betway.

En esa charla también responde acerca del estado de la selección mexicana y de la propia competición doméstica desde el prisma de un hombre de futbol que ha estado muchos años trabajando fuera del país. En este sentido, Javier Aguirre asevera que “La Liga MX es una liga muy fuerte. Está a nivel de muchas ligas de Europa, está por encima, por supuesto de muchas ligas de África y Asia. Obviamente sacando las cinco, seis ligas fuertes de Europa y quizás también Brasil, pues México obviamente está en el top ten de las mejores ligas del mundo. Eso te lo digo en base a mi experiencia, a mi conocimiento, a la infraestructura que hay en México, a la calidad del futbolista mexicano, a la competitividad de los técnicos mexicanos, a la organización de La Liga MX. ¡La verdad es que, estoy orgulloso de la Liga Mexicana! Nos falta algo que me gustaría, eso sí… me gustaría más difusión”, concluye.