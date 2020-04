Famosos se rapan en cuarentena

Like

MUCHAS SÚPER ESTRELLAS DEL ESPECTÁCULO, PONEN DE MODA EL ESTILO PELÓN EN SUS CABEZAS

.- Cristiano Ronaldo, Ricky Martin, Robbie Williams, Eduardo Capetillo, Pedro Capo y Maluma, entre otros, están en la lista de hombres que se rapan la cabeza durante esta cuarentena por coronavirus. Y es comprensible, pues mantener un pelo corto en buenas condiciones sin salir de casa es fácil, además de que las estrellas pueden estrenar un cambio de look. También el fuerte calor puede ser un factor en este nuevo estilo.

CRISTIANO RONALDO

“Quédate en casa y mantente a la moda”, esta es la consigna con la que la súper estrella del fútbol internacional ha compartido su rapado de cuarentena, inmortalizado en un video que uno de sus hijos ha grabado y que él compartió en su cuenta oficial de Instagram. En el video de corta duración, vemos a su mujer, Georgina Rodríguez, cortándole el pelo al astro portugués del balompié mundial.

MALUMA

En el caso del cantante de origen colombiano, ha sido su madre la que se ha atrevido a cortarle el pelo con una máquina de afeitar y rematar el cambio de look que su hijo había empezado, ayudándole con la parte de atrás. No le ha dejado ni un solo pelo sobre esa cabeza al máximo exponente del género urbano: Maluma ha compartido las imágenes del después, y lo cierto es que este corte le da un estilazo que no veas.

ROBBIE WILLIAMS

El astro del pop inglés tuvo que pasar tres semanas separado de su familia porque la cuarentena lo agarró fuera de su hogar, y no quiso volver antes de tiempo para no poner a nadie en peligro. La mujer de Robbie Williams, Ayda Field, compartió unas imágenes muy emotivas del momento en el que al fin se reunió con sus hijos… Y el cantante lo hacía con una cabeza completamente rapada.

EDUARDO CAPETILLO

El exTimbiriche se dejó consentir por su amada Biby Gaytán, quien tomó las tijeras y le cortó el pelo. Y aunque la actriz de Chicago reconoce que no había practicado eso de la peluquería, ella asegura que no le quedó nada mal su corte. Habría que preguntarle a Capetillo qué opina sobre este nuevo look que tiene.

PEDRO CAPO

El cantante puertorriqueño, como dice su famosa canción, “Con calma” se rapó la cabeza. Se ve que al artista le hacía falta el corte urgente, porque eso de estar saliendo y entrando de la alberca de su casa era un inconveniente, porque Capo no se quería estar acomodando el pelo cada que salía del refrescante chapuzón.

RICKY MARTIN

En este caso, ha sido el puertorriqueño quien ha afeitado la cabeza de su marido, el pintor Jwan Yosef, que ha confiado plenamente en sus dotes de peluquero y se ha puesto en sus manos para obtener este rapado. En su Instagram ha hablado del significado de un corte de pelo que de alguna manera simboliza los tiempos que vivimos y la esperanza en el futuro: “Aprovechando esta oportunidad para empezar de cero”, dice.