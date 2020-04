No le asentó la cuarentena

.- Con cara de ¿what? dejó Alejandro Fernández a sus millones de seguidores al postear una fotografía en su cuenta de Instagram @alexoficial junto con un mensaje en el que intentaba motivar a las personas a quedarse en sus casas para evitar contagios del Coronavirus. Sin embargo, a lo que menos le pusieron atención fue a sus recomendaciones, ya que en la gráfica se ve muy avejentado. Y todo indica que la vida loca que ha llevado ya hizo estragos en el físico del cantante, lo cual le generó muchas críticas, ya que se le nota lleno de canas en la cabeza, en la barba y el pecho, además de presentar unas muy marcadas arrugas en su frente. Algunos hasta le preguntaron si estaba enfermo, por lo que El Potrillo debe ponerle atención a esto y la próxima vez no poner una imagen en sus cuentas donde se vea tan descuidado. En pocas palabras esta cuarentena no le asentó.

En México, los exponentes del género regional mexicano deberían de ser más solidarios y en vez de andar haciendo conciertos en línea y en sus redes sociales para divertir a sus fans, deberían tomar el ejemplo que hicieron allá en Los Iunaites, donde varios grupos mexicanos, convocados por una empresa radial, cantaron juntos un tema titulado Cuídate para una campaña de prevención de COVID-19. En esa campaña cantaron estrellas de la talla de Los Huracanes del Norte, Pancho Barraza, Los Sebastianes, Carín León, Edén Muñoz de Calibre 50, Adrián Chaparro y Giovanni de Banda El Recodo. Ahora yo me pregunto ¿Por qué no han hecho en México algo igual? Recordemos que los gruperos son ídolos que mueven masas y su contribución en una campaña podría tener mayor impacto.

Y ya que me metí en este rollo de la pandemia, me enteré que hay agrupaciones que podrían declararse en bancarrota y hasta desaparecer si continúa este viacrucis del COVID-19, pues sus arcas ya se vaciaron y no tienen como pagarles a sus músicos. Está tan crítica la situación que algunos como Carlos Sarabia, exvocalista de El Recodo, Recoditos y La Adictiva, está pensando en hacer tocadas virtuales para darle de comer a sus 18 músicos y sus familias de la banda La Legítima. Su idea es utilizar el Superchat de YouTube, una herramienta que permite que los artistas y músicos toquen desde casa y los seguidores a su vez puedan hacer un donativo. Así están las cosas de cañonas en el regional. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com