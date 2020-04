EL HIJO DE SÚPER PORKY ES, EN LA ACTUALIDAD, UNO DE LOS MÁXIMOS REFERENTES DE LA LEGIÓN EXÓTICA; QUIERE LA CABELLERA DEL TEXANO

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, en el Vive Latino, Máximo dio cátedra de sensualidad, pero también de lucha libre, y por supuesto se ganó los aplausos de un público distinto, de uno más bien rockero.

Con su astucia, llaveo y excelente técnica arriba del cuadrilátero, hizo ver mal al Texano, quien por cierto, está en su lista de prioridades, luego de que pase la cuarentena, pues espera volver a topárselo en una lucha de apuestas para cobrarse un par de afrentas pendientes.

“Ver la respuesta del público fue padrísimo, la verdad es que respondió bastante bien. Tuvimos la suerte de que las autoridades aún nos permitieron actuar y nos la pasamos bastante bien.

“Primeramente Dios estaremos de latosos en Triplemanía XXVIII. Quiero culminar con las rivalidades que se han quedado pendientes, por ejemplo contra Rey Escorpión, que salió corriendo, me gustaría enfrentarlo y cerrar ese ciclo. Con Texano me gustaría una revancha, porque me ha rapado dos veces, en mi carrera he perdido la cabellera cuatro veces, creo que también es momento de cerrar ese círculo y dejarlo pelón, buscar ya algún cinturón, algo representativo de AAA World Wide, y mantenernos en el lugar que debemos estar”.

La Fresa Salvaje, como es conocido este gladiador exótico, dejando de lado los momentos complicados que actualmente sacuden al mundo, dice en entrevista con Grupo Cantón que, cuando todo se reactive, deberán mantener al pancracio en el foco, aprovechando el boom del que goza en estos tiempos y que lo ubica en todas las plataformas existentes.

“Yo creo que es algo positivo, nos permite estar cerca del público, sobre todo del que tiene complicaciones para ir a las funciones”.

NO ESTABA MUERTO

… La inmediatez de las redes sociales provoca que muchas informaciones se filtren en segundos, aunque algunas veces, las mismas son falsas, pues surgen a partir de rumores infundados.

El de la dinastía Alvarado fue tendencia cuando alguien sugirió que ya se encontraba en la arena celestial, pero al final no fue más que una nota sin fundamentos y él mismo narra que está más vivo que nunca. “El día que se le realizó la misa a don Chuy (La Parka) me sentí raro, una sensación bastante extraña, le comenté a mi esposa y me acompañó al doctor, porque me sentía mal, y efectivamente tenía alta la presión, me hicieron los estudios correspondientes y salió que una de mis arterias estaba tapada. “Obviamente por el trabajo, nuestra sangre es muy espesa o gruesa, desconozco como se diga en términos médicos, no estaba circulando bien, por lo que corría el peligro de tener un infarto, pero afortunadamente no llegamos a tanto, me hicieron una cirugía de catéter y ahora tengo que cuidarme con dieta y ejercicios”.

LA PASA BIEN

Máximo, uno de los referentes de la legión exótica, hoy tiene que entrenar en casa y guardarse porque una pandemia encendió las alertas; sin embargo, aconseja seguir las indicaciones, porque al final no todo es tan malo. “Estamos más en familia, algo que cuando estás luchando y de gira todo el tiempo, no puedes hacer. A veces por el trabajo no estás tan al tanto de cómo van los hijos en la escuela, ayudarlos a hacer la tarea, estar con ellos es algo padrísimo, otra etapa, la estoy disfrutando”.