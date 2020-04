“Yo mantuve a todos los hombres pues el que paga manda…”, dijo Lis Vega

Lis Vega: ¿Le has pagado a un marido, novio o pretendiente en el pasado para que te ame?

“Los mantuve a todos, el que paga manda y no es que me guste mandar pero desde que salí de Cuba, mi prioridad es mi carrera, por ella sacrifiqué familia, mi país, ser madre ya que tengo 42 años y no se me hace justo que llegue alguien con plata a decirme: ‘No me gusta tu medio’ y los de la alta sociedad nos ven como mala influencia porque nos besamos y desnudamos; yo hice 5 revistas y entré al medio como playmate y no acepto que me juzguen pero sufrí tanto de soledad en el pasado que muchas veces compré amor, cariño, codependencias y el año que estuve separada de mi primer marido, Federico, estuve muy angustiada. Un día llorando desesperada le pedí a Dios: -Necesito un hombre así y así y no quiero batallar- a la semana Mauro y luego eso terminó”.

¿Cuántos matrimonios llevas?

“Dos veces y la última vez que me casé fue a los 33 años con Mauro, que fue mi marido y manager, luego se acabó el amor y estuve con Romy y ahora estoy sola”.

¿Por qué no vives en la Ciudad de México?

“Por mi rinitis crónica no puedo estar aquí se me tapa la nariz, me duele la cabeza y los oídos.”

¿Cómo le haces para tener las pompis tan paradas?

“Hacer pesas con mucho peso para los glúteos, en el año 2000 competí en fisicoculturismo en el Mr. México y gané tercer lugar nacional, hago una hora de cardio y pliometría; saltos trabajando con tu propio peso”. Concluyó Lis Vega, quien llegó a México en 1997.