Un resultado inesperado: Se adoptaron a todas las mascotas sin hogar en Nueva York

No hay mejor compañía que la de un animal como un perro o gato, o cualquier mascota doméstica. Se sabe que los animales no pueden ser contagiados ni contagiar el COVID-19, y ante la situación que vive Nueva York, ha pasado algo que no se esperaba: los habitantes de la Gran Manzana se volcaron a las casas de adopción de mascotas y “arrasaron” con perros y gatos.

Casas de adopción como Muddy Paws Rescue informaron que la cuarentena les había dejado sin mascotas, pues los neoyorquinos intuyeron que el aislamiento era mucho mejor pasarlo con una animal de compañía al lado.

Indirectamente el Covid-19 logró una adopción masiva sin precedentes, dejando con hogar a todos los perros de Nueva York.

Hasta el momento, todas las casas de adopción se encuentran en “números rojos” por la falta de animales en sus instalaciones.

Esperemos que el efecto no sea revertido al pasar la contingencia.

También te puede interesar: