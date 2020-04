Se extiende el plazo de la cuarentena en Nueva York hasta el 29 de abril

Andrew Cuomo, Gobernador de Nueva York anunció hoy la expansión del lapso de la cuarentena en la que se encuentra su población, ampliando la misma hasta el 29 de abril.

A pesar de que en las últimas 48 horas la cifra de fallecimientos diarios por el Coronavirus en el estado de Nueva York estuvo por debajo de 600 y fue inferior al récord del sábado pasado, “el sistema hospitalario está hoy en su máxima capacidad”, alertó el gobernador Andrew Cuomo en conferencia de prensa.

“La máquina está en rojo. No se puede ir más rápido. No puedes quedarte en rojo durante un tiempo indefinido porque el sistema explotará. El personal no puede trabajar aún más duro. Permanecer en este nivel es problemático“, afirmó.

Comentó que la caída en la cantidad de muertes es un dato “esperanzador pero inconcluso“, y que la cifra puede volver a subir.

