Home office por cuarentena le juega una broma a reportera en su casa

Muchas personas alrededor en el mundo están obligadas a realizar “home office” como medida de prevención ante el coronavirus. Esta modalidad de trabajo tiene muchas ventajas, aunque, por otro lado, también puede provocar momentos muy graciosos, y que se vuelven virales.

Jessica Lang es una reportera que estaba haciendo una transmisión en vivo para un noticiero de televisión, sin embargo, no avisó a sus familiares y provocó uno de los momentos más graciosos de la última semana en Internet.

Resulta que el papá de Jessica entró sin playera a la cocina, lugar desde donde se realizaba la transmisión.

Jessica explicaba la manera correcta de lavarse las manos ante la pandemia de Covid-19, hasta que entró su papá.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020