El primer ministro Británico Boris Johnson en terapia intensiva por COVID-19

La oficina del Primer Ministro británico, Boris Johnson confirmó la hospitalización y el traslado al área de cuidados intensivos, debido al cuadro de Coronavirus que contrajo.

Johnson fue trasladado al hospital St. Thomas la noche del domingo, después de que hace 10 días se le detectara COVID-19.

Desde el 27 de marzo, el Primer Ministro seguía encabezando reuniones por videollamadas, y muchos especulan que esta falta de descanso, hizo que el mandatario agudizara en sus síntomas.

El canciller Marcelo Ebrard lanzó un mensaje de solidaridad al funcionario inglés a través de su cuenta de twitter.

Hasta el momento se reporta como estable y no ha sido necesario intubarlo.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

