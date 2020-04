¿Dónde obtener atención psicoanalítica telefónica gratuita por COVID-19?

En una pandemia como la que vivimos actualmente no sólo tenemos que atender las restricciones sanitarias como el lavarnos las manos, estar a metro y medio de distancia del otro, o desinfectar permanentemente cualquier superficie, no sólo tenemos que aprovechar la toma de conciencia de que el diagnóstico de la transmisión del coronavirus nos pone en una situación emocional de angustia de muerte, es decir, no sólo de cuidar lo orgánico vivimos los seres humanos; como bien ha sido parte del plan nacional de salud de nuestro gobierno: no sólo de pan vive el hombre, es menester salvaguardar el cuidado e integridad del alma.

CUIDEM Cultura del Cuidado Emocional, es el proyecto a través del cual el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos comprometemos con brindar a nuestra comunidad la atención y los beneficios del psicoanálisis permanentemente. Es por ello que, en estos momentos de emergencia, abrimos sin restricción los teléfonos del Centro, así como el de los psicoanalistas que lo integramos.

Frente a la pandemia que nos propone el COVID 19, el CIEL pone a disposición de todo el público la atención psicoanalítica telefónica de los psicoanalistas quienes lo integramos como nuestra participación para cuidar el estado emocional de la población mexicana.

Sabemos que es fundamental que te comuniques con nosotros y nos digas cómo te sientes emocionalmente. Es fundamental que seas escuchado y tengas apoyo emocional en estos momentos.

A continuación te daremos los números telefónicos a los que puedes acudir si tienes ansiedad, si vienen las fantasías de muerte, si consideras que no se te informa verdaderamente por el gobierno. Si crees que todo esto es una mentira y entonces no te cuidas, no te proteges, te besas con los otros, no te limpias y tienes actos de rebeldía. Para todo aquello que de tu vida emocional desees que te escuchemos, estamos dispuestos a hacerlo.

El deseo de todos los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es participar en el bienestar emocional de nuestros conciudadanos.

Teléfonos del CIEL / CDMX

55.93.24.38

56.80.76.86

Teléfono del CIEL / Pachuca

771.199.56.18

Teléfono del CIEL / Zacatecas

492.92.5.53.74

Directorio de psicoanalistas del CIEL

Patricia Aguilar. 55.22.61.71.81

Ingrid Nissen. 55.39.55.28.17

Gabriela Dártiz. 55.34.80.17.38

Misael Montes de Oca. 55.54.56.67.70

Giselle Mendoza. 55.45.05.44.71

Valeria Reyes. 55.91.98.55.18

Omar Benitez. 55.80.05.24.97

Mayra González. 55.50.67.86.44

Anabella Solano. 55.31.05.73.12

Germán López. 55.91.95.08.24

Reina Sánchez. 55.12.01.13.01

Marlene Carrasco. 59.59.52.62.08

Einar Hernández. 771.199.56.18