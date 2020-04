Sufre por su España

MÍCHEL PIDE A LOS MEXICANOS TOMARSE EN SERIO LO DEL CORONAVIRUS, PARA EVITAR LO QUE LA NACIÓN IBÉRICA PADECE AHORA

Ciudad de México.- Miguel González, con conocimiento de causa, y porque su pueblo lo está padeciendo en serio, pide a la gente tomar con mucha seriedad el tema de la pandemia que invadió al planeta.

En España, su país de origen, los muertos rebasan los cientos al día y, aunque ahora tratan de mitigar el Coronavirus Covid-19, parece que el gobierno actuó tarde, de ahí que el director técnico de los Pumas es enfático en su llamado a seguir las medidas precautorias, y de paso pide a las autoridades fijar un plan con más apego a brindar soluciones.

“Es una situación dramática, es verdad, estamos ante una situación de dolor, de preocupación y de inquietud, porque no se sabe qué va a pasar en el futuro, pues ante esta situación no hay suficientes recursos. “A mis paisanos, a mi familia, a mis amigos, estamos preocupados, pero estamos siempre con buen ánimo, porque es la mejor manera de estar atentos e ir saliendo de la situación, máxima solidaridad, así lo estamos notando de todo el mundo”, expresó en entrevista para ESPN el timonel ibérico de los felinos.

Y también me gustaría un poco trasladarlo al pueblo mexicano, yo creo que de parte de sus gobernantes no están viendo realmente el riesgo que se puede producir, y eso es lo que más me preocupa. “En general, la sociedad se lo toma en serio.

En España, desde mi punto de vista, por culpa de una mala planificación y de no haberle dado realmente la atención que necesitaba al momento, ahora lo estamos pagando, esperemos que en México no pase igual”, sentenció.