Mexiquenses y capitalinos que no cuentan con un sueldo fijo, siguen rentando a COVID-19

Héctor García

Laura Pastrana Zaragoza, Rubén García Márquez, Otilia Ventura Pérez, María Inés Rodríguez y Marco Antonio González Leñero, viven en la periferia de la Ciudad de México y se dicen ser amigos del mismo dolor, porque no tienen un sueldo fijo y no pueden quedarse en casa aun cuando saben que su vida peligra, porque tienen que buscar el pan de cada día.

Los primeros tres viven de vender sus mercancías en las estaciones del metro, pero son mayores de 60 año y saben del peligro que corren por el Covid-19. Aparte los usuarios son menos y pocos son los que se animan a adquirir sus productos.

Los dos siguientes, la persona del sexo femenino ofrece sus servicios en casa “rica” en San Mateo Estado de México y Marco Antonio toca el acordeón formando un grupo de música norteña con tres amigos más.

María Inés Rodríguez de 42 años de edad es madre soltera, tiene tres hijos menores de edad que no van a la escuela, pero demandan alimentación.

“Mi situación es apremiante, por lo que tuve que improvisar y salir a vender tamales y dulces porque los patrones me avisaron que no presente a hacerles el aseo hasta los primeros días del mes de mayo, y claro de mi sueldo no hablaron”.