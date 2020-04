Realizó enlace mundial en casa

Like

DIVIRTIÓ A LO GRANDE A SUS FANS CON LAS

ENTREVISTAS QUE HIZO CON SUS FAMOSOS COLEGAS

.- La guapa estrella del pop, Belinda dio cátedra de como se hace enlace a través del Facebook Live, pues este fin de semana se enlazó desde sus residencia en Acapulco con el mismísimo Maluma, el tremendo Escorpión Dorado y el artista de Hollywood, Jared Leto. Los más sorprendidos fueron los fans de la estrella de Hoy no me puedo levantar, pues no daban crédito a que la guapa Belinda se conectara con tremendas estrellas del mundo del espectáculo.

BELINDA Y ESCORPIÓN DORADO El que de plano se voló la barda fue el Escorpion Dorado, pues con su muy peculiar forma de hablar, le dijo a Belinda que se cuidara en la trasmisión porque podría ser presa de los albures de su seguidores. Además la llenó de piropos y de buena vibra.

BELINDA Y MALUMA La intérprete se puso a platicar con Maluma, quien estaba en Colombia disfrutando de su cuarentena, con un bebida refrescante en mano y con su gente. El artista le recodó a Belinda las fiestas que pasaron juntos, con lo que Maluma no podía contener la risa, mientras que Belinda le preguntó por su familia y le compartió que deberían de estar más conectados, pues sus agendas de trabajo no se lo permiten.

BELINDA Y JARED LETO Todos los fans que estaban conectados en el Facebook Live con Belida, quedaron sorprendidos cuando la estrella se enlazó con el cantante y actor Jared Leto, quien se puso feliz de platicar con Belinda de lo mucho que le gusta nuestro país. Inclusive, ella le modeló su vestido verde floreado al artista americano y le pidió que tarareara “Cielito Lindo”.