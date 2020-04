Sólo muerto voy a ceder: López Obrador

El presidente afirmó que la 4T lucha por erradicar la corrupción del país

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

.- Ante la eventual crisis transitoria que afecta al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que va a ser muy difícil en la circunstancia actual que los que estaban acostumbrados a robar quieran, sinceramente, unirse a la reactivación de México.

Durante el Diálogo Circular con los medios de comunicación el mandatario afirmó que “solo muerto” va a ceder ante sus adversarios políticos que intentan debilitarlo ya que éstos apuestan a un retroceso.

“Y desde luego que van a seguir los adversarios queriendo debilitarnos, pero no lo van a lograr. Y además, en mi caso, si yo estoy convencido, si estoy luchando por una causa justa, que es la transformación del país, por acabar con la corrupción, ¿cuándo creen ustedes que voy a ceder?, sólo muerto. Son mis convicciones de toda la vida”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo enfatizó que antes se decía: “El pueblo no existe, la política es asunto de los políticos”. Ahora, enfatizó el presidente López Obrador, es completamente distinto y eso lo percibe la gente, lo sabe la gente y me están dando su confianza, me están dando su apoyo.

Ante este panorama, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que la 4T seguirá adelante convocando e informándole al pueblo sobre sus propuestas que sus adversarios están rechazando.

Y ejemplificó: “Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra los legisladores del PAN de la reforma al artículo 4º de la Constitución para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes, la atención médica y los medicamentos gratuitos”, dijo. La gran reforma social, aseveró el mandatario, votaron en contra los panistas en la Cámara de Diputados; en la Cámara de Senadores votaron a favor, pero ahora pasó a los congresos locales, hasta ayer la mayoría había votado a favor, sólo una legislatura. “Pero quiero que lo sepan los ciudadanos de Aguascalientes: la legislatura de Aguascalientes, los legisladores de Aguascalientes, los integrantes del congreso local, los diputados, diputadas de Aguascalientes votaron en contra”, denunció.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo calificó de “hipócritas” los llamados de unidad de sus adversarios y de que en la clase política van a actuar de manera responsable.

“Donde no tengo duda, al que le entrego todo mi corazón es al pueblo, porque llevo años luchando y siempre ha sido el pueblo el que me ha sacado adelante, hasta en las circunstancias más difíciles, es el pueblo el que me ha sacado a flote, no los potentados, no los de llamada clase política; al contrario, esos son los que siempre me han querido destruir políticamente”, finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador que es atacado por sus adversarios, pero ha salido avante en en medio del Covid-19.