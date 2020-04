Concierto de Selena pospuesto por el Coronavirus

Like

LOS FANS DE LA REINA DEL TEX MEX, TENDRÁN QUE ESPERAR PARA CELEBRAR SU ANIVERSARIO

.- E l c o n c i e r t o Se l e n a XXV-Veinticinco Años de tributo a la Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla, por el 25 aniversario de su fallecimiento, será pospuesto debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19). Y es que el magno evento que se tenía planeado para el 9 de mayo en el Alamodome de San Antonio, con la participación de Pitbull, Ally Brooke, AB Quintanilla III y Los Kumbia Allstarz, Becky G, Pete Astudillo, Ricardo Castillón, Rubén Ramos, Los Tucanes de Tijuana, Elida y Avante, Gilbert Velásquez, Isabel Marie y The Lab, quedó pausado.

Así lo dieron a conocer los organizadores en el estado de Texas, donde nació Selena, pues publicaron un comunicado en el que señalan que el show se llevará a cabo en una fecha posterior que aún no revelan. Aunque no dieron con certeza la nueva fecha del evento.