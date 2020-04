4T y empresarios vs Coronavirus

Agradeció a IP no haber despedido a trabajadores y continuar pagando salario

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

.- Tras su reunión con líderes empresariales en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que acordaron trabajar en conjunto. “Fue muy buena reunión con los representantes del sector empresarial ya acordamos trabajar juntos, ellos me hicieron una propuesta, me escucharon y les planteé el modelo que vamos a poner en práctica, no más de los mismo, de lo que se hacía antes”.

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, el mandatario aseveró que la conversación con los representantes de la IP fue amistosa, fraterna, respetuosa y de colaboración, al asegurar que se realizarán reuniones permanentes.

El jefe del Ejecutivo señaló que la comunicación con la IP será constante y anunció que se nombró a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, para que esté de enlace entre los empresarios y el gobierno federal.

“La mejor ayuda es que con esfuerzos, con sacrificios, mantengan a sus trabajadores en sus casas, resguardados, con sus familias y sin preocupación de que van a perder el trabajo; que están recibiendo su sueldo y quedan a salvo sus prestaciones.

Ese es el llamado al sector empresarial”, remarcó el titular del Ejecutivo. Asimismo, el presidente López Obrador dio a conocer que el sector salud cuenta con la aportación de 11 millones 600 mil litros de alcohol por parte de empresarios de Veracruz, Chiapas y Jalisco.

La producción de este insumo servirá para la elaboración de gel sanitizante. Previo al informe que presentará este domingo 5 de abril, indicó que el Gobierno federal impulsará medidas orientadas a fomentar la reactivación económica.