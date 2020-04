Un orangután imita el lavado de manos de sus cuidadores y ahora está “protegida” contra el Coronavirus

Por el momento no hay una vacuna que sea efectiva contra esta nueva enfermedad llamada Coronavirus. Entre las medidas que se han adaptado a consciencia es el lavado de manos para evitar el contagio.

Esta acción ya es tan frecuente que incluso hay un animal que también lo hace, aunque claro está, por mera imitación.

Es el caso de la famosa orangután Sandra, quien vive en un santuario de orangutanes ubicado en Wauchula, Florida, Estados Unidos.

Sandra the orangutang started washing her hands because she saw all the zookeepers doing it repeatedly during the COVID-19 crisis.

Wash your hands.

Be more like Sandra.🌎❤️🧼🌎 pic.twitter.com/t8TTizDGeD

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 1, 2020