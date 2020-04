Que Chicago no regresa

.- El teatro en México paró a causa de la contingencia sanitaria que se vive en México a causa del Coronavirus. Nadie tiene fecha para reanudar sus actividades, y algunas obras, ya avisaron a sus elencos que no regresarán. Al parecer, Chicago es una de ellas. Aunque no ha sido anunciado de forma oficial, lamentablemente el elenco ya recibió la noticia de que la temporada no volverá tras la cuarentena. Apenas les queda tiempo para preparar el siguiente proyecto.

Y Aladdin, el musical, será para octubre

Siguiendo con noticias de teatro, el estreno de Aladdin, el musical de Broadway, hasta ahora se planea para el mes de octubre. Pero la contingencia frenó el proceso de pre producción y casting. Por cierto, me enteré que Morris Gilbert ha pensado en Ana Brenda Contreras para el papel de la princesa Jasmín, pero aún no hay nada en firme.

Regresa bioserie de Silvia Pinal a la tv

Ante la contingencia, y en vista de que las producciones de telenovela que estaban grabando en Televisa han tenido que parar grabaciones, Televisa -al parecer ha decidido cubrir su horario estelar a finales del mes de abril con la repetición de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal. La televisora planeaba estrenar Imperio de Mentiras, pero como no estarán listos para arrancar, hay que cubrirse, y su caballito de batalla podría ser esta serie que en su momento alcanzó más de 4 millones de audiencia.

Notas y más notas…

Casi 3 millones y medio de audiencia logra capturar la repetición de Destilando Amor en Televisa. La producción de Nicandro Díaz sigue siendo un fenómeno, y la cuarentena del Coronavirus le ayuda… Quien termina su cuarentena es Pato Borghetti, quien justo en Semana Santa se reintegra a sus actividades de Venga la Alegría. Enhorabuena!… La historia que le está dando problemas a San Ángel es la de Adrián Uribe, que no logra superar los 3 millones y pone en riesgo el carry del canal en horario estelar… Al Extremo es otro estreno de la semana, en Azteca, con promedios entre 550 y 700 mil espectadores, el público de Enamorándose deberá acostumbrarse al nuevo contenido antes de que logre despuntar su audiencia… Aquí termino, la próxima semana más nombres…