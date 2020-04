Policías españoles alegran a los niños confinados bailando “Baby Shark”

La situación en Europa es cada día más complicado a causa del COVID-19. España es el segundo país más afectado por la enfermedad, donde más de 9 mil personas han muerto a causa del Coronavirus.

Ante esta situación, las autoridades se han puesto más estrictas y revisan que la gente salga a la calle solamente para lo más básico, como, por ejemplo, ir al supermercado.

Ahora que las calles están vacías, los uniformados han encontrado otra manera de entretenerse y de dar alegría a las personas, especialmente niños, que pueden verlos a través de sus balcones.

A través de un video que circula en redes sociales puede verse a policías del principado de Andorra bailar en la calle al ritmo de Baby Shark.

Police in Andorra, Spain, keeping kids entertained during the lockdown by performing Baby Shark.

This is what we're here for!

🦈 ♥ pic.twitter.com/d2p0j0wmBW

— Goodable (@Goodable) March 30, 2020