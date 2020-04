La propagación del pánico

.- Todos somos cómplices de la propagación el pánico en estos días, tan solo basta con entrar a redes sociales para compartir videos que no tenemos la certeza de que sean reales y asumimos que lo son dándole click en el botón más peligroso de nuestros días… el botón de compartir.

Amanecimos con noticias sumamente fuertes de lo que sucede en Guayaquil pero ¿estás 100% ciento seguro de que todos esos video son reales?.

Ex presidentes (Felipe Calderón) es uno de los principales amarillistas del país que propagan en terror en redes con la única misión de generar conflicto de manera irresponsable vía su cuenta de twitter. En ella encontramos contradicciones dignas de un niñato de primaria que odia a todo su entorno por no tomarlo en cuenta.

Si seguimos el ejemplo de Felipe Calderón todos los mexicanos buscamos en los demás la responsabilidad de nuestras desgracias y cometemos el grave error de compartir imágenes que no son gratas para todas las audiencias.

Lo que sucede en México es delicado y aún más lo que sucederá en las siguientes semanas de manera económica, lo que no es correcto es lanzar información irresponsable que puede ser delicada para muchas personas en el país.

¿Es necesario sentir terror para accionar a favor de nuestra salud?

Los medios de comunicación tienen la culpa que ahora cientos de miles de mexicanos tomemos a la ligera las recomendaciones que pueden arrojarnos debido a que durante años nos mintieron tanto que ninguna señal de alerta la tomamos en cuenta.

Esta mañana AMLO le recomendó al ex presidente Felipe Calderón dedicarse a lo suyo para dejar de propagar el pánico en las masas pues de ser así este tipo de ventanas como twitter más que usarlas de manera lúdica sirven para lastimar a cientos de mexicanos que se confunden gracias a las publicaciones irresponsables del ex presidente.

Estemos alerta de lo que sucede en el Gobierno Federal y sigamos las indicaciones que todos los días nos recomiendan. El contagio puede ser controlado de manera eficaz si te quedas en casa y guardas sana distancia.

No entres en pánico, el terror es para unos cuantos que no se informan y piensan que la única fuente confiable es la de un ex presidente que dejó el país manchado de sangre.

A poco no Felipin?