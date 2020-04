Compras de pánico por “Ley Seca” en Nuevo León; sólo se restringirá la venta de alcohol

En Nuevo León, cumpliendo con los lineamientos federales en materia del COVID-19, la planta productora de Grupo Heineken en el estado, anunció que dejaría de surtir sus diferentes marcas de cerveza en el país, esto para evitar los contagios de la enfermedad.

Este malentendido, aunado a una declaratoria del gobernador de la entidad, hicieron que cientos de personas se fueran a surtir de las bebidas por la “Ley Seca”.

-y tú eres alcoholico?

-nooo, nomás de vez en cuando me tomo una #Cerveza… Y tú?

-noo, por igual.. 🙄 *Escuchado durante el forcejeo por el ultimo cartón*#LeySeca pic.twitter.com/5MVOCZXacX — 🥑El Aguacate🦠 (@Matette) April 2, 2020

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que no es una ley seca y la venta de cerveza en el estado continuará con normalidad, sin embargo, después del día 3 de abril ya no habría distribución de cervezas, por ende, ya no habría venta de la misma.

“Para que no se vaya a mal entender el tema de la ‘ley seca’ o no ‘ley seca’; éste está en el acuerdo nacional, no es una disposición nuestra, es un acuerdo nacional, no van a trabajar las empresas cerveceras, no va a trabajar la distribución, no es un elemento esencial, por tanto no habrá producto para vender”, expresó el Mandatario estatal.

Aunque aclaró que esta medida molestará a muchas personas, es un decreto federal que se tomó por el bien de la población.

Dijo que no hay que llegar a la situación que se vive en otros países por no acatar las disposiciones de las autoridades.

“Estamos hablando que por estos 30 días, tenemos que tener una disciplina para poder tener menos movilidad en la calle; si tenemos menos movilidad en la calle podemos vencer al virus”, expresó Rodríguez Calderón.

También te puede interesar: