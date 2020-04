Prevén crisis hipotecaria en Edomex

Por atorón financiero, muchos mexiquenses perderán sus empleos

Por: Mario López

Estado de México.- José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna indicó que desafortunadamente el COVID-19, a parte de la emergencia sanitaria, va a crear una crisis hipotecaria permanente, no sólo en el estado de México, sino en todo el país.

Explicó que el COVID-19 va a generar “una gran crisis en las hipotecas que se otorgaron, en los últimos 20 años, porque los bancos, a partir de lo que fue la última convención bancaria, establecieron la necesidad de revisar su política de tasas de intereses en México, sin embargo ante la emergencia sanitaria la política de los bancos es que van otorgar cuatro o cinco meses a las personas que tengan algún tipo de crédito específicamente al crédito hipotecario que tiene 13 comisiones”.

Reconoció que será complicado porque “mucha gente va a tener que dejar sus empleos”, la familia tendrá afectados sus ingresos, principalmente los relacionados con la educación, escuela y alimentación. “Estos sectores que dan alimentación y educación se van a ver afectados y será una crisis multiplicadora como todas las crisis capitalistas”.

Explicó que no solamente es la crisis sanitaria, el problema es que “la crisis hipotecaria que venimos arrastrando del 2008 con la crisis subprime no se ha resuelto y no se resuelve por que la banca de desarrollo Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se dedica a endeudarse” Pérez Espinoza, subrayó que la SHF solicita a la Secretaría de Hacienda los montos de endeudamiento, a través de la Ley General de Deuda Pública, que se aprobó en el sexenio de José López Portillo, para que la banca de desarrollo Sociedad Hipotecaria Federal “pueda seguir otorgando créditos”, a pesar de que desde el 2008 se debieron haber suspendido los créditos hipotecarios y construcción masiva de casas por la crisis del 2008 y ahora nos va a alcanzar la crisis del COVID-19.

A partir de 1963 en México, dijo, hay una crisis hipotecaria desde que se creó el primer fondo de vivienda porque desde hace 57 años “no se ha podido tener una institución que garantice a los mexicanos, primero, tener un crédito hipotecario, como en todos los países; segundo, que seamos cumplidos en los pagos de esos créditos y, tercero, en poco tiempo hacernos de un patrimonio, porque el patrimonio de una vivienda es lo que nos va a permitir resguardar y crear la más importante de la sociedad que es la familia.

Entonces, explicó, estamos en una primera etapa de cómo vamos a ver el problema de la vivienda a partir del COVID-19, es decir, “los créditos que tenía planteado Andrés Manuel López Obrador” y que se anunció en noviembre de 2019, para la vivienda de su Plan Nacional de Desarrollo “se va a colapsar” y sería hasta el 2021 o principios del 2022 cuando se podría otorgar créditos nuevos para nuevas hipotecas y resolver los créditos viejos que actualmente enfrentan problemas hipotecarios en litigio a causa de “fraudes” inmobiliarios.