Pide AMLO a empresarios cerrar filas

Exhorta cumplir con pago de impuestos para financiar programas sociales

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a cuidar que no se deteriore la economía popular por el coronavirus, por lo que rechazó que vaya a apoyar con apoyos fiscales o condonación de impuestos a la iniciativa privada, tal y como se lo habían pedido.

Durante el Diálogo Circular con los medios de comunicación, el mandatario indicó que está muy consciente sobre “quiénes viven al día” y sobre quiénes van a resultar “menos afectados” durante la contingencia.

“Para los que insisten mucho que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba y utilizaban de excusa de la crisis, el no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero que sucedió durante todo el periodo neoliberal, no pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico“, aseveró.

El Jefe del Ejecutivo apuntó que si permite la condonación o los estímulos fiscales habrá menos ingresos, menos recaudación y, por tanto, no podrán seguir con los apoyos de los programas sociales.

No obstante, el mandatario aseguró que México no se verá tan afectado como otros países y que la recuperación económica se logrará antes de la crisis en el país por la pandemia.

“Lo estamos viendo, quisieran, sectores económicos también, no todos, que aplicaremos las mismas recetas de antes: frente a la crisis, crédito del FMI; pedir que el pueblo se apriete el cinturón; subsidios fiscales; salvamentos, rescates […] ya no, tenemos que proteger primero a los pobres”, finalizó el presidente López Obrador.