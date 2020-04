Huye personal de hospitales

El motivo es que la mayoría cuenta con más de 60 años o padece una enfermedad crónica

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- Crisis de personal vive actualmente el sector salud, pues alrededor del 30 por ciento de sus trabajadores son mayores de 60 años o padecen una enfermedad crónica, por lo que, solicitaron un permiso de ausencia durante esta pandemia, ya que su salud está en riesgo.

Cabe destacar que el pasado 30 de marzo, se informó de la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, por lo que el Gobierno de la República exhortó a suspender todas las actividades consideradas no esenciales, así como a cuidar a personas enfermas o mayores de 60 años, aunque sean del ramo esencial.

Aunado a ello, los pasantes o jóvenes que hacen servicio en los hospitales y clínicas, ya no asisten. Asimismo, algunos enfermeros, terapeutas respiratorios y hasta doctores, adscritos a hospitales con especialidad respiratoria, han decidido pedir sus permisos La preocupación llega al personal del Hospital General Dr. Manuel Gea González que se queda a laborar, ya que las autoridades del sector salud, no les han informado si se ampliará la plantilla laboral para cubrir dichos puestos, ya que aseguran, no se darán abasto en un momento crítico.

En días anteriores, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión, informó los Centros COVID y Centros No Covid.

Los primeros son el INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como los hospitales General de México, Juárez de México, GEA González e Infantil de México.