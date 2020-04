Horóscopos de Yamarash para este jueves 2 de abril

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Cáncer, usa mandrágora para despertar pasiones.

ARIES

(marzo21/abril20)

Calcula bien los gastos para poder salir bien librado de una crisis económica. Se despeja el camino y debes seguir avanzando con paso firme para poder concretar lo que anhelas. Determina acciones de sanidad para mantener un buen estado de salud.

TAURO

(abril21/mayo21)

No colmiceres o estarás estancado, la visión de coraje será determinante para salir de esa mala racha. Eleva una oración al poder superior y la ayuda divina va intervenir para poder conceder lo que tanto necesitas.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Las experiencias te están haciendo más sabio logrando discernir lo que te conviene. Si eres atento una señal es la clave para poder generar ingresos. Se manifiesta Venus para impactar con compatibilidad disfrutándo de una persona especial.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Desafía el espacio no dejando que te aburra hay mucho que hacer no dejes que la pereza te gobierne. Despeja la mente de pensamientos confusos que no te dejan ver al futuro. Lo más imporante será amarte si no todo esfuerzo por estar con alguien no servirá.

LEO

(julio23/agosto22)

Las habilidades para el ámbito laboral permite hacer todo fácil. Logras dominar el temperamento y coraje que te está distanciando de buenas amistades. Organiza nuevas actividades fuera de lo común para poder sentirte con vitalidad.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Un detonante define la relación el miedo podrá deter el.amor. Desenmascara una persona hipócrita con la que tienes que tomar medidas. Un momento incomodo pondrá a prueba la paciencia.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Un gusto culposo pondrá en riesgo tu integridad. Debes de hacer caso a la razón si no quieres padecer de consecuencias. El sol ilumina el sendero que debes de seguir para poder estar sano. Siente como tienes todo para poder seguir disfrutando del amor.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

No desperdicies el tiempo e conviértelo en asuntos productivos. Si aprovecha para conocer más a esa persona especial logras un vínculo más íntimo. Las inseguridades limitan mucho tus capacidades.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Malas influencias buscan llevarte por caminos de perdición. Una experiencia paranormal pone alerta tus sentidos, podrás pasar miedo. Deja que tu paz interior gobierne para estar bien.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

El impacto del cosmos exige el máximo de ti para enfrentar un momento complicado. Ahora más que nunca saca el coraje para no dejarte caer. Logras descubrir un talento en la profesión donde sacarás buen dinero.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Si te involucras en un asunto que escuchas te vas a meter en un problema. Fijate en tus pertenencias podrás perder algo muy importante. Sacudete el conformismo y sal de la zona de confort te estas salando.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Una luz que ilumina tu aura hace que congeniar y simpatizar para socializar. Tu buen humor alegra que tus más allegados. Logras despegar rumbo a concretar buenas ofertas de trabajo. Date más tiempo para conocer esa persona no seas precipitado.