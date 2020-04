Delinean la vuelta

Ciudad de México.- Miguel Herrera, haciendo sus previsiones y entendiendo que el desgaste será mayor, asegura que el torneo Clausura 2020 puede salvarse. “Me parece que hay tiempo para terminar de jugar las siete fechas que nos faltan.

Los torneos importantes que había en el verano ya se pasaron para 2021. Claro que habrá jornadas dobles, habrá que terminar este torneo y por supuesto con Liguilla”, dijo en entrevista con Fox Sports el técnico del América.

La Liga MX, que está en constante análisis para tratar de reactivar el balompié azteca, tal vez para aminorar la carga y las reprogramaciones, anunció que los torneos juveniles quedan cancelados.

“La Liga MX determina concluir de manera anticipada el torneo Clausura 2020 de las categorías Sub- 13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Con el compromiso de no suspender el proceso de formación de los jóvenes, se organizarán dos torneos de Copa en Toluca, con 18 clubes de Liga MX (Sub- 20 y Sub-17), con fechas por confirmar”.