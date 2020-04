Cancelan Wimbledon

EL TORNEO DE TENIS MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO SE DISPUTARÁ OTRA VEZ HASTA EL AÑO 2021

Londres, Inglaterra.- Sólo las bombas pudieron surtir efecto para que se cancelara el evento por excelencia del tenis mundial: Wimbledon.

Desempolvando los libros, los registros documentaron que la Segunda Guerra Mundial fue el último evento que pudo cancelar el certamen estelar del llamado deporte blanco.

En la actualidad, ahora que el planeta también se bate en una guerra, pero ante una pandemia llamada Coronavirus Covid-19, se volvieron a cerrar las puertas para esta disciplina en Londres, Inglaterra, al menos en cuanto a su certamen magno, en este 2020.

Las Finales de la Eurocopa y del mismo Torneo de Wimbledon iban a empalmarse; sin embargo, ninguna de las dos tendrá verificativo, al menos este año.

“Lamentamos que la junta principal de All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido que The Championship 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia del Coronavirus.

El 134 campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”, se leyó en un comunicado.

La hierba se seguirá cortando a ocho milímetros como siempre, pero no habrá quien la pise. El blanco de las vestimentas cambiará este año por el blanco de los fantasmas. No habrá Wimbledon.