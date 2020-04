Canal 5 causa controversia en Twitter con video perturbador; no es la primera vez

Canal 5 causa controversia en Twitter con video perturbador; no es la...

Ciudad de México.- esta mañana el Canal 5 de la televisión mexicana causó controversia y pánico entre sus seguidores tras la publicación de un video extraño en sus redes sociales.

Durante la madrugada, a través de su cuenta de Twitter, la cuenta oficial de Canal 5 compartió un video que resultó perturbador para algunos usuarios que revisaban la plataforma.

Se trata de una grabación con fondo negro en la que se ve a un ser deforme y de color rojizo repitiendo palabras que no se alcanzan a distinguir unas de otras.

Ahí les va el video que transmitió el canal 5 a las 3:00 am. Disfrútenlo. Pinche abril empezaste con todo. pic.twitter.com/N96bERu6tZ — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) April 1, 2020

Sin embargo, usuarios reportan no es el primer video perturbador que aparece en la red social de Canal 5, los cuales aparecen alrededor de las 3 am y los borran cerca de las 7 am.

ANEXO: Van dos videos del mismo tema de Canal 5. Lee el hilo completo. Si sabes algo más, me gustaría saberlo 🙂 (Solo puede que lo hagan por fines comerciales pero me entretuvo el chisme) Video 1/2 pic.twitter.com/QdLfxurcYY — Dog vinci (@DogVinci) April 1, 2020

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es la finalidad de estas publicaciones, algunos aseguran que es algún tipo de publicidad para el canal.

El video Original

El video original es del poema “Michael Rosen Lunchtime”, el cual pertenece a una lista de reproducción que se llama “Kids’ Poems and Stories with Michael Rosen”; la cual aparece en Youtube.