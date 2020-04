Aprovechemos la cuarentena: México lanza Muestra Internacional de Cine ¡por Streaming!

Debido a la contingencia por el COVID-19 no es posible acudir a lugares concurridos, en especial los cines. Por ello, la plataforma FilminLatino del Instituto Mexicano de Cinematografía a organizado DAIMON, Muestra Internacional de Cine en Streaming.

La muestra incluye producciones de Argentina, Estados Unidos, Tailandia, Colombia, Francia, Canadá, Camboya, Bolivia, España, Turquía y México que podrán verse del 6 al 28 de abril del presente año.

“Breve historia del planeta verde” fue ganadora del Premio Teddy a lo mejor del cine LGBTQ de la Berlinale 2019. Sigue a Tania, una mujer trans que descubre que su abuela ha pasado sus últimos años en compañía de un alienígena y se embarca en un viaje rural con dos amigos para devolver la criatura a sus orígenes.

El programa incluye estrenos para México como “Last Night I Saw You Smiling” de Kavich Neang, “The World is Full of Secrets” de Graham Swon y “Te quiero tanto que no sé” de Lautaro García.

Todas las películas en DAIMON: Muestra Internacional de Cine en Streaming tendrán cinco días de exhibición gratuita para México en FilminLatino.

Los nuevos usuarios pueden tener acceso al generar su perfil sin costo.