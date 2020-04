500 muertos y a la alza en Reino Unido por COVID-19

El Ministerio de Sanidad del Reino Unido reporta 563 muertes por coronavirus en las última 24 horas, poniendo en evidencia el rápido aumento de la mortalidad dentro del país a causa de la enfermedad.

Un total de 563 personas infectadas murieron en 24 horas, llevando el balance total en el país a 2 mil 352 fallecidos, anunció el Ministerio de Sanidad en su cuenta Twitter.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.

As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 1, 2020