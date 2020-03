Un reencuentro fantástico: una abuelita y su gata se encuentran después de 3 años

Non capirete il dialetto della nostra cara Dora, ma non importa….Basta guardare in silenzio, per emozionarsi fortemente!❤️❤️❤️….Dora e Mimmo si sono ritrovati, dopo tre anni dal terremoto…Ma dove sarà stato il gattino per tutto questo tempo!!! 😪❤️❤️

Posted by Mimma Bei on Thursday, March 5, 2020