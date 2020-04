Pide reflexión en estos tiempos

LA ACTRIZ DIJO A TRAVÉS DE SUS REDES QUE NO SON MOMENTOS PARA HACER BROMAS

.- La cantante Belinda mostró su lado humano a través de las redes sociales, pues explicó a sus fans que estamos pasando por momento difíciles con el Covid-19, por tal motivo no es tiempo de hacer bromas, sino al contrario, es momento de reflexionar como seres humanos. “Me preocupa lo que veo en redes sociales porque no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio y enseñando nuestras rutinas o comida, recetas, bailes de Tik Tok o bromas del coronavirus”, posteó la artista.

Fue parte de la declaración de Belinda la cual continuó mencionando que piensa que las personas no están siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo, lo que sin duda no se trata de una broma puesto que miles de personas están muriendo diariamente a causa del Covid- 19.

Por otro lado, la estrella de Hoy no me puedo levantar dijo sentir gran dolor por no poder estar con su abuelita en España, puesto que su abuela de 87 años de edad tiene enfisema pulmonar, entre otros padecimientos y no puede ir a verla.