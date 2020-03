“Manejar el silencio es más difícil”

PSIC.

RODOLFO

REYES

CORTÁZAR

¿SABÍAS QUE LA CONTINGENCIA ACTUAL NOS ORILLA A…

…confrontarnos? Solo recuerda cómo en los últimos días aumentó tu apetito por la ansiedad, perdiste tu sueño preocupado por la debacle económica o cómo la irritabilidad te orilló a gritarle a la persona que camina a tu lado, al hijo que no tiene la culpa o al compañero que siempre te escucha, ¡eso es lo que hacen las crisis!. La diferencia entre las contingencias ambientales y la que nos generó COVID-19 es que el virus nos aisló, cambió nuestra rutina, nos quitó las reuniones sociales, nos arrebató nuestra zona de confort y nos dejó en aparente soledad. Hoy las personas están ansiosas por el silencio y estresadas por la soledad, hoy estamos viviendo una contingencia que se prolongará por mucho tiempo. “El verdadero infierno está en mi cabeza”, es una frase que uno de mis pacientes mencionó en alguna ocasión y que se adapta magistralmente a lo que muchas personas están viviendo, pero eso no significa que todo está perdido. Hoy te invito a dominar tus miedos y enfocarte en lo que sí puedes controlar, es cierto, la pandemia es real pero el pánico no tiene que serlo. ¿Qué puedes hacer? Cuida tu cuerpo, come cinco veces al día, pero con consciencia; si no llegas al gimnasio, sigue haciendo ejercicio en casa y con tu familia; utiliza este tiempo para leer el libro que solo hojeaste y para acomodar el cuarto que estaba olvidado; es verdad que esta contingencia nos quitó trabajo, pero nos regaló tiempo con nuestras familias.