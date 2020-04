LMB, limpia

HORACIO DE LA VEGA ASEGURA QUE EN LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL NO HA HABIDO CASOS DE CORONAVIRUS HASTA EL MOMENTO

Ciudad de México.- Tomando como base que la propagación puede ser masiva con sólo una persona que este contagiada del Coronavirus, el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Horacio de la Vega, aseguró que en el circuito no se tienen registro de personas que pudieran estar infectadas. “Hasta el momento no, hemos tomado con absoluta seriedad y mesura las recomendaciones federales; todos los equipos, prácticamente desde que el propio doctor López-Gatell (Hugo) informó que los eventos masivos no podían realizarse, al otro día nosotros suspendimos la pretemporada, y creo que gracias a que atendimos las indicaciones, hemos contenido de alguna manera todo esto”, dijo en entrevista para W Deportes.

El exencargado del deporte en la CDMX, aceptó que “es una situación anormal, atípica la que estamos atravesando, y por lo mismo todos tenemos que innovar y crear diferentes esquemas para sortear esta crisis y esta contingencia importante para el país y para el mundo. “Hemos dialogado mucho con los equipos, con la Liga Mexicana del Pacífico para ver cómo el beisbol tiene una posibilidad de proteger ambas Ligas.

De entrada nosotros estamos postergando el arranque de la Liga, eso ya se sabía, pero estamos atentos a ver cuáles son las indicaciones de las autoridades, de la Secretaría de Salud, hemos estado muy de la mano, en constante comunicación cada semana y derivado de ello hemos analizado distintos escenarios”, agregó el dirigente.

Sobre el tema de los salarios para quienes conforman el juego de pelota, mencionó que “la ventaja para nosotros fue que no había empezado la temporada, pero algunos equipos están apoyando a sus jugadores bajo distintas metodologías, ahora nos toca analizar, pues dependemos de las entradas a los estadios, de los derechos de televisión para la captación de los recursos”.