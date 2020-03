Las prioridades de un país o porqué una tienda de armas es considerada “negocio esencial” en EE.UU

El Sheriff de Los Angeles, Alex Villanueva Comunicó a través de sus redes sociales que el cierre de negocios no afectarían las armerías, debido a que eran consideradas “Negocios esenciales”, según el departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Luego de que el 19 de marzo solicitara el cierre de las tiendas no esenciales, junto con las que vendían armas, Alex Villanueva Lanzó un comunicado en el que asegura, seguirá las indicaciones del DSN para mantener abiertos estos negocios.

