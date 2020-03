Hugo López-Gatell, informó la muerte de 28 personas por el virus, 40 por ciento más que ayer y mil 94 personas contagiadas con Covid-19

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– En una conferencia histórica, así es como la tacho el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, dieron a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la epidemia de coronavirus (Covid-19). Y es que, esto va en serio a pesar de que muchas personas no creen en la enfermedad y siguen saliendo a la calle haciendo su vida normal, sin embargo hay otras personas que no pueden quedarse, ya que si no laboran no pueden vivir.

En el reporte de ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó la muerte de 28 personas por coronavirus 40 por ciento más que ayer y mil 94 personas contagiadas con Covid-19, con lo cual ya se rebasó la categoría de mil casos positivos en el país. Además se mencionó que México está en una fase de ascenso de casos, en el cual se tienen 2,752 casos sospechosos de coronavirus y 5 mil 635 casos negativos.

El Canciller Marcelo Ebrard informó que la decisión de la declaratoria de emergencia que se tomó en la sesión del Consejo de Salubridad, busca que la población comprenda la importancia de quedarse en casa, con el objetivo de disminuir la velocidad con la que se transmite el virus. Entre las nuevas medidas se exhortará a todos los sectores del país a parar actividades, además de las acciones contempladas por la Jornada Nacional de Sana Distancia. Para tratar de frenar la velocidad de los contagios, el Gobierno federal solicitó a las personas no salir de sus hogares hasta el próximo 30 de abril.

1. Suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril. 2. Los sectores esenciales deberán no hacer reuniones de más de 50 personas, medidas higiénicas básicas 3.Se exhorta a la población a resguardo domiciliario 4. Resguardo domiciliario a todo mayor de 60 años (con enfermedades asociadas) 5. Pasando 30 de abril