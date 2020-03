Cuidan a Chente con pinzitas

.- Ante los rumores de que Vicente Fernández estaba infectado por Coronavirus, a su hijo Vicente Jr. no le quedó otra que salir a desmentirlo, pero de pasadita nos enteramos que lo tienen en el rancho Los Tres Potrillos cumpliendo la cuarentena con su esposa Cuquita, pero todos los demás miembros de la familia Fernández se alejaron para no ponerlos en riesgo de contagio. Y es que por la edad de El Charro de Huentitán, el riesgo de contraer el maldito virus es mayor, por lo que ni su hijo El Potrillo, ni su nieto Alex, ni nadie de la familia asoma las narices por el rancho y sólo mantienen comunicación vía Skype o por celular, pero a esos morbosos hay que decirles que no anden alarmando a la gente, porque Chente está bien y siguiendo la pandemia, los gruperos le han tenido que poner mucho ingenio para estar en contacto con sus fans y los conciertos en línea a través de Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, se han vuelto un trancazo y, lo mejor, ha servido para unir a muchos artistas que ni en sueños veríamos juntos en un bailongo.

Tal como sucedió con Christian Nodal, Gerardo Ortiz y Los Plebes del Rancho quienes compartieron escenario en el concierto Juntos por la música, como parte de la iniciativa Quédate en Casa. El evento se transmitió en vivo a través de la plataforma YouTube en la casa del papá de Nodal, Jaime González, y resultó un agasajo, por primera vez tuvimos oportunidad de ver cantar juntos a Christian Nodal y Gerardo Ortiz con el tema “La Ladrona”. Tanto ingenio ha provocado el Covid-19 que hasta la canción “Ramito de violetas” de Mi Banda El Mexicano se hizo viral en Twitter e Instagram, ya que varios usuarios convocaron a cantarla desde la ventana o balcón de su casa.

Fue tal el impacto que los vecinos le subían a sus bocinas para que todos pudieran escuchar la melodía. Pero eso no es todo, pues muchos famosos como Julión Álvarez, Edwin Luna, Ángela Aguilar, El Recodo, entre otros se han preocupado por entretener a sus seguidores por medio de una App de videos que se llama Tik Tok. El que más ha destacado con sus ocurrencias es el líder de La Trakalosa de Monterrey, pues ya alcanzó un millón de seguidores. En fin, a ver qué cosas nuevas nos presentan los famosos en los próximos días. Escríbanme a este correo bastagrupera@gmail.com