Calles solitarias, escena apocalíptica en España

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

– Las multas en España por salir de casa o por romper cualquier tipo de regla van desde los 600 a los 15 mil euros, no hay nadie por la calle, así nos narra en entrevista vía telefónica Marina Diéguez Salgado, quien vive en Cancerola. “Por las avenidas no ves a nadie, parece una escena de película apocalíptica, la policía está por todos los sitios vigilando que la gente no salga de sus hogares”, expresa la mexicana residente en dicho país. “Está llegando apoyo militar por parte de las Fuerzas Armadas, esto ha extrañado mucho a la población.

Están desalojando a los sanitarios, a los médicos, enfermeras, los están sustituyendo por equipo militar, no se encuentra una justificación muy natural”, así lo dijo con voz angustiada.

“Sólo salen médicos o gente que trabaja en servicios básicos primarios, pero tienes que tener una autorización o si no hay multas fuertes, no se pueden reunir más de tres personas en un mismos sitio, se considera un acto ilegal. Hay controles policiales por todos lados”, señala. Por otro lado, Mariana está preocupada por las personas que no tienen una residencia fija o no cuentan con una casa, bajo el protocolo que el Gobierno exige estar resguardados en una vivienda. Y finaliza la mexicana residente en España a manera de vaticinio que “se huele una crisis económica muy fuerte”.