Brazos abiertos de Felipe a El Chapo

MAESTRO, AMLO SÓLO SE HARÁ LA PRUEBA DEL COVID-19 SI PRESENTA SÍNTOMAS

-Por lo pronto, a extremar cuidados: cero giras, y mañaneras e informes de Salud a puerta cerrada de aquí al 20 de abril, desde el cuartel general: Palacio Nacional. Obrador dijo que conservadores se escandalizan por saludar a la mamá de El Chapo, pero nada dijeron cuando Calderón negoció con su hijo. -Felipe no sólo le extendió la mano a Joaquín a través de García Luna, sino los brazos abiertos, y cuando lo detectaban cerca de un operativo le contaban hasta 100 para que corriera y se escondiera mientras Genaro (jugando con el “bote pateado”) gritaba: “1, 2, 3 por El Chapo y todos sus amigos, que también son los míos”. Ah, y por respeto a la avanzada edad de doña Consuelo, estuvo correcto el saludo; por protocolo sanitario, no. Don Andrés agregó que los conservadores quieren que la 4T fracase, “pero no les vamos a dar gusto”. -Gusto hay que darle al pueblo, con cero corrupción, impunidad e injusticia, ante el disgusto de tantos saqueadores y vendepatrias que deben permanecer resguardados, pero tras las rejas. El presidente dará a conocer el próximo 5 el Plan sanitario y de reactivación económica. -Casi apostaría que será cancelado el Horario de Verano, para nuevo berrinche de los conservadores que están enlatados en sus casas pero ¡cómo friegan! Rechazan en EU liberar a García Luna “porque no tiene enfermedades crónicas”. -Su grave mal es el virus de la corrupción, y para ese no hay vacuna posible ni gel antibacterial que lo prevenga.