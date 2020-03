Aumenta violencia intrafamiliar por confinamiento sanitario en CDMX

Hugo Hernández

Uno de las primeras consecuencias que ha generado el aislamiento voluntario en domicilios de la capital ante la epidemia del Covid-19, es el incremento de la violencia intrafamiliar que, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), aumentaron poco más de 7% durante las fases uno y dos por la contingencia.

Es decir, del 9 al 25 de marzo, la cifra superó la registrada durante el mes de febrero, al sumar 1,608 contra 1,581, respectivamente, además de que las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en todo el país se ha incrementado la violencia contra las mujeres, ya que tan sólo en los dos primeros meses de 2020 se presentaron 632 crímenes, de los cuales 166 fueron feminicidios.

En relación al tema, fue consultado el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, quien advirtió que no se descarta revisar las sanciones para estas conductas, y en su caso, proponer endurecerlas aún más contra reincidentes, una vez terminada la emergencia nacional.

En entrevista consideró inaceptable que las mujeres sean sigan siendo víctimas y que los hombres violentos desafíen al sistema de justicia, pese a todos los esfuerzos del gobierno actual, de los diputados y senadores, “que hemos cambiado las leyes para protegerlas a ellas y a los menores de edad en todo momento”.

Comentó que “las mujeres ya no deben tener miedo, deben informarse más sobre todas las herramientas y mecanismos legales que existen para denunciar y castigar a sus agresores. Ellas no tienen porque soportar los malos tratos que se están presentando en este aislamiento forzoso al quedarse en su casa en vez de continuar con sus trabajos, lo que evitaba la convivencia con estas malas personas. Deben saber que no están solas”.

Nazario Norberto destacó “que quienes deben temer son los hombres porque sí serán castigados, mientras que para las afectadas hay muchas alternativas a las que en estos tiempos difíciles pueden recurrir, entre ellas solicitar el divorcio express o la denuncia oportuna ante el juez, ya que siguen trabajando para estos casos; en fin, no tienen por qué tolerar este tipo de violencia”.