Ante Covid-19, AMLO pide tregua a adversarios

Ciudad de México.- el Presidente López Obrador afirmó que se debe afrontar la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 por lo que llamó a hacer una tregua por un mes con sus adversarios.

Durante su conferencia matutina señaló que más allá de las noticias falsas difundidas por sus adversarios, se debe enfrentar la situación actual en unidad.

“En esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad y se actué con ética, hay mucha diferencia entre el feis y el Twitter, tiene el feis no sé si más control, pero en el Twitter desatados de modo que a la unidad, no le hace que el ex presidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del seguro, a los mejor hoy ofrece disculpa, pero eso no importa porque la gente sabe distinguir, es una tregua, de un mes”, expresó.