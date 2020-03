Ni la ley se salva

puroz1enk5@

.-El Covid-19 está pegando con tubo y ni los representantes de la ley se salvan de sus estragos, pues en las filas de la tira chilanga ya comenzó a cundir el pánico, ya que la tropa ya se enteró que tres de sus parejitas tienen el tan temido virus.

Por este pex a la La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capirucha no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y aislar a los tres azulejos, pa´que el Coronavirus no se propague a los demás sectores. Se dice que uno de los infectados pertenece al Sector Nápoles y fue aislado del resto de sus compas; también hay otro en el Sector Plateros de nombre David Méndez Espinoza, a quien hay que aplaudirle su profesionalismo porque él mismo solicitó paro, ya que presentaba dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad para respirar, por lo que en K-5 (o sea en chinga) fue llevado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, donde lo diagnosticaron positivo, por lo que en fa lo aislaron. Los especialistas médicos informaron a la SSC que hay otro tira que presenta síntomas similares a dicho virus, por lo que también lo mantiene de a solín para su permanente observación y atención médica. A ver si la pandemia no hace que la tira se me apanique.