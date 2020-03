¿Lunes negro para México?

.- Comenzamos una semana llena de confusiones; todos se las dan de economistas y epidemiólogos, lanzan sus mejores comentarios en redes sociales con la única misión de mitigar sus frustraciones convirtiéndose así; en politólogos y analistas internacionales express.

La única información que hasta el momento es valiosa y digna de escuchar es la que arroja todos los días el Gobierno Federal para entender la postura de México ante el contagio del COVID 19.

Escuchar que México próximamente entrará en fase tres, tiene a muchas personas pendiendo de un hilo. No saben de qué se trata, no entienden si el contagio aumentará, comienzan a inventarse síntomas y en el peor de los casos caen en el pánico por no saber informarse de manera correcta.

Me preocupa que muchas personas en este momento se encuentran medicadas por depresión o ansiedad y nadie es capaz de extenderles un mensaje de alivio para no sentirse atrapados en su cárcel mental y su cuarentena eterna. En México la salud mental es un tema “tabú” para muchos que aún les cuesta trabajo aceptarlo.

Las noticias en el interior del país son aún más críticas… decenas de gobernadores de la bancada contraria a la de AMLO exageran los protocolos sanitarios con la única misión de generar pánico y atención de los medios poniendo en riesgo la salud de cientos de mexicanos.

Interesante darme cuenta que los estados que actualmente están en alerta máxima son del PAN o del PRI. Muchos de ellos nisiquiera piensan en controlar de manera correcta esta contingencia, lo hacen con las patas incluso endeudando a sus estados sin pensar en las consecuencias.

Esta semana será crítica para el país, pondrá a prueba la tolerancia de miles de ciudadanos y expondrá las carencias sociales que aún son evidentes en la sociedad donde primero buscan pretextos para criticar al gobierno en vez de pensar en su salud.

Los ataques contra el Gobierno Federal continuarán ya vi los encabezados de diversos noticiarios esta semana que intentarán desviar la atención de comunicados oficiales para seguir propagando en pánico en las audiencias.

#QuédateEnCasa conviértete en una persona responsable que piensa en su salud y en la de los demás.

Nos leemos mañana.