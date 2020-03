“Es imperdonable que los hombres abusen de chiquillas”: Memo Corral coach y ex de Karenka

¿Qué opinas del médico de la selección de gimnasia olímpica de Estados Unidos que violó o toqueteaba de forma impropia a más de 200 niñas? Le pregunté a Memo Corral, quien es el jefe de “los leones” en el reality de deportes de Televisa “Guerreros 2020” que empieza el lunes 20 abril por canal 5. “Eso no tiene nombre, afectas a las niñas, yo entreno niñas en el centro Libanés, chiquitas desde los 7 años, llegué a agarrar equipos femeniles, ahorita que ya estoy enfocado más a fitness pero no divido a niños de adultos y a los niños solo les modificamos el entrenamiento”. ¿Le pides permiso: -te voy a tocar el hombro, estás de acuerdo? “Sí y nuestros entrenamientos son grupales y a la vista de todo el mundo y siempre que vamos a corregir avisamos”. ¿Tú tienes una hija? “Yo tengo una nena hermosa de 14 años, Angie Yanae y cuento con todo su apoyo, ya tengo un buen tiempo separado de su mamá y ella siempre ha vivido con su mami con la que me llevo super bien, estoy para apoyarlas, vivimos muy bonita etapa sin habernos casado, mi hija es fruto de ese amor y como toda separación vivimos momentos duros que hay que sanar pero hoy en día estamos muy bien, yo contento de hacer y disfrutar mi carrera”.¿En la intimidad le presumes tus músculos a las que son tus novias? “Para nada me miro en el espejo ni le ando mostrando mis musculos, yo me pierdo, vivo el momento, vuelo con mi pareja y se me olvida el mundo”. En 4 elementos acabaste siendo novio de Karenka, quien luego terminó contigo, pero ahí se enamoró de ti porque usabas bikinis “Nos enamoramos pero no por el bikini, es más en 4 elementos al principio yo usaba mayas largas y Montserrat Oliver me dijo que estaba muy tapado y vestuario me puso “zunga” que son como bikinis de hombres, no me sentía cómodo, pero si vestuario dice, vamos”. ¿Nunca se te salió nada?. “Gracias a Dios nunca pero en los clavados, en lo que iba saliendo me iba acomodando”. ¿Cuándo estaba Yanet, la del clima, hiciste ejercicio con ella, le tiraste la onda porque tiene las pompas más lindas de México? “Para nada, Yanet tiene cuerpazo pero nunca le falté al respeto a Karenka, que era mi novia y además de 100 personas que entreno al día, 80 son mujeres bonitas y con buen cuerpo pero yo tengo ojo de coach y pongo una barrera invisible y por eso nadie me tira la onda ni yo a ellas y me siento súper bien que ellas sientan confianza conmigo”. Concluyó Memo Corral quien en el programa “Hoy” y en TDN da rutinas y tips para que las personas hagan ejercicio.