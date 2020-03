Congreso CDMX no sesionará de manera virtual

Hugo Hernández

El Congreso de la Ciudad de México determinó que es imposible continuar con las sesiones de manera virtual, pero eso no implica que no se establezca un calendario de reuniones en línea para llamar a cuentas al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud local para que explique lo que está ocurriendo en torno al Covid-19.

“Que estemos aislados en medio de esta contingencia sanitaria, no quiere decir que ya no haremos nada y, mucho menos, no vamos a permitir que el Gobierno haga lo que quiera, así que podemos llamar a cuentas y también nos entregue un informe sobre las condiciones del sector salud en este momento”, declaró el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Mauricio Tabe.

En conferencia en línea, el panista también se refirió sobre la falta de un plan de contingencia económica por parte del gobierno local, pues dijo hay sectores que necesitan del respaldo público, pero hasta el momento es muy poco lo que se pretende destinar para este rubro.